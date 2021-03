Ein Datenzentrum des Cloud-Dienstleisters OVH im französischen Strasbourg ist bei einem Brand offenbar komplett zerstört worden, ein weiteres teilweise. Auch deutsche Kunden sind betroffen. Der französische Cloud-Dienstleister OVH gehört zu den größten Anbietern in Europa und zu den bekannteren abseits der Branchenrieses AWS, Azure und Google Cloud. Das Unternehmen betreibt 27 Datenzentren in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Jetzt ist eines der von OVH in Strasbourg betriebenen Datenzentren offenbar einem Großbrand zum Opfer gefallen. Ein weiteres soll ...

