Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Highlight des gestrigen Tages war zweifelsohne der 15-jährige EU-Bond zur Finanzierung des Kurzarbeitergeldes SURE, so die Analysten der Helaba.Sorgen vor einem Renditeanstieg vor allem im ultralangen Laufzeitsegment scheine es nicht zu geben, denn das Orderbuch der 9 Mrd. EUR umfassenden Tranche sei mit 61 Mrd. EUR sehr gut gefüllt gewesen. Der anfängliche Spread habe sich um 2 BP auf MS -4 eingeengt. Es zeige sich einmal mehr, dass das Social-Labeling der EU großes Investoreninteresse wecke. Inzwischen seien 62,5 Mrd. EUR des 90,3 Mrd. EUR umfassenden Programms aufgenommen worden, das bisher vom Europäischen Rat an 18 Mitgliedsstaaten genehmigt worden sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...