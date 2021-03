Der DAX-Automobilsektor konnte in den letzten Wochen äußerst dynamisch zulegen und sogar einen mittelfristigen Abwärtstrend hinter sich lassen. Doch der Index ist damit auch in einen markanten Widerstandsbereich aus Anfang 2018 vorgedrungen, wo sich demnächst ein Pullback einstellen könnte. In den letzten Jahren litt das Barometer unter sukzessiven Abgaben, von den Rekordständen aus Anfang 2015 bei 2.051 Punkten hat ...

