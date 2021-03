DJ Kabinett beschließt überarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will den Nachhaltigkeitsgedanken in allen Politikfeldern stärken und die entsprechenden UN-Ziele umsetzen. Dazu hat das Kabinett die Weiterentwicklung der erstmals 2002 entwickelten Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen. Die Bundesregierung wolle "auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit auf das Tempo drücken - hierzulande wie auch in der internationalen Zusammenarbeit", erklärt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Vorwort des 388-seitigen Dokuments.

Es gelte, "den Weg einer wirklich anspruchsvollen Transformation" zu gehen, so Merkel. "Die Coronavirus-Pandemie hat den Handlungsdruck weltweit noch erhöht." Die Strategie bezieht sich auf die "Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung" der Vereinten Nationen und schlägt Maßnahmen zu allen 17 UN-Nachhaltigkeitszielen, den Sustainable Development Goals (SDGs), vor. Konkret umfasst sie 72 Indikatoren und Ziele in 39 Bereichen wie Energie und Klimaschutz, Gesundheit, Kreislaufwirtschaft, Wohnen, Verkehr, Ernährung und Landwirtschaft. Erstmals soll in einem Pilotprojekt etwa geprüft werden, wie die UN-Ziele mit dem Bundeshaushalt verknüpft werden können.

Die Bauindustrie begrüßte insbesondere den Plan der Regierung, dass Treibhausgasemissionen im gesamten Lebenszyklus von Gebäuden reduziert werden sollen. Für einen effektiven Klimaschutz sei es nicht ausreichend, den Fokus ausschließlich auf die Betriebsemissionen zu legen, erklärte die Klimarunde Bau. Zukünftig sollte der gesamte CO2-Fußabdruck von Bauwerken über den gesamten Lebenszyklus hinweg bewertet werden.

Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) kritisierte die Strategie jedoch als nicht nachhaltig genug. So brauche es etwa stärkere Maßnahmen zum Klimaschutz, eine engere internationale Zusammenarbeit und mehr finanziell ungebundene Beiträgen an die UN und ihre Institutionen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2021 05:56 ET (10:56 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.