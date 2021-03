Nach dem kräftigen Kursanstieg in den vergangenen Handelswochen legt die Aktie der Lufthansa in dieser Woche eine Verschnaufpause ein - aus charttechnischer Sicht absolut gesund. Fundamental betrachtet nicht gesund halten indes die Experten der Bank of America (BofA) das aktuelle Bewertungsniveau des MDAX-Titels.BofA-Analystin Muneeba Kayani hat zwar das Kursziel für die Lufthansa-Papiere um zwei Euro angehoben - mit jetzt 6,50 Euro liegt es aber immer noch weit unter den aktuellen Kursen. Dementsprechend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...