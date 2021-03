Die Ölpreise lassen nach dem Anschlag an der 70-Dollar-Marke weiter Dampf ab und fallen auf 67 Dollar je Barrel Rohöl (Brent) zurück. Die Heizölpreise ziehen nach und rutschen den zweiten Tag infolge leicht ab. Mit neuerlich zwischen 0,2 und 0,9 Cent bzw. Rappen je Liter bleibt der Impuls aber zu schwach, um in größerer Zahl Käufer in den Markt zu locken. Die Ölnotierungen an den internationalen Rohstoffbörsen ...

