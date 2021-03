Vancouver, British Columbia - 10. März 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR; Frankfurt: 0JJ; OTC: BLRZF) (das "Unternehmen" oder "Blackhawk"), freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft NuWave Foods eine Vereinbarung mit BakeMark Canada (der "Vertriebspartner"), dem größten Hersteller und Vertriebshändler von Backwaren in Nordamerika, abgeschlossen hat.

Die Vereinbarung betrifft die Lagerung und den Vertrieb verschiedener Produkte von NuWave durch BakeMark (https://bakemarkcanada.ca) sowie die Präsentation des Produktangebots von NuWave bei dessen nationalen und regionalen Filialisten. BakeMark bietet das geeignete Supply-Chain-Management, das NuWave benötigt, um seine Produkte in Geschäften im gesamten Land anbieten zu können.

"BakeMark und ich persönlich möchten Ihnen für die Chance danken, an Ihrer revolutionären Produktanwendung teilhaben zu können, die das Potenzial besitzt, die "Go-to-Market"-Strategie unserer Branche zu verändern", sagte Chris Rossnagel, der General Manager von BakeMark für Westkanada. "Die Möglichkeit, mundgerechte Desserts bei Umgebungstemperaturen und mit längerer Haltbarkeit zu lagern und zu transportieren, bietet ein beträchtliches Potenzial für Kosteneinsparungen. Dessertprodukte werden bisher fast immer als Gefrierwaren transportiert, was im Endeffekt zu einem höheren Einzelhandelspreis führt."

NuWave hat die Absicht, mehrere Artikel über BakeMark anzubieten, und geht davon aus, dass die Produkte an die nationalen Lebensmittelhändler und -geschäfte sowie Cafés vertrieben werden, die zum umfangreichen Vertriebsnetz von BakeMark gehören. Der einzigartige Ansatz von NuWave zur Herstellung von haltbaren Desserts wie Doughnuts, Käsekuchen und Fettgebackenem (z.B Krapfen) bietet der Backwaren- und Lebensmittelindustrie eine lange gesuchte Lösung.

"Wir freuen uns, dass wir dem Markt dieses völlig neuartige Lebensmittelkonzept mit einem derart wichtigen Akteur der Branche wie BakeMark anbieten können", sagte Scott Manley, der CEO von NuWave. Bei diesem ausgeprägten Interesse an einem so neuen Markt sind der zukünftigen Entwicklung der Beziehung mit BakeMark keine Grenzen gesetzt."

"Herzlichen Glückwunsch an das Team von NuWave Foods", sagte Frederick Pels, der CEO von Blackhawk. "Einen Vertriebspartner dieses Kalibers zu gewinnen, ist eine bemerkenswerte Leistung. Ich freue mich darauf, die Produkte von NuWave demnächst in den Regalen stehen zu sehen. Ich freue mich, unsere Aktionäre im Zuge des weiteren Wachstums von NuWave laufend über diesen weiteren Umsatztreiber von Blackhawk zu informieren."

Kapitalerhöhung

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es im Zuge einer Privatplatzierung bis zu 5.000.000 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,50 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 2.500.000 CAD ausgeben wird. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie, mit dem während eines Zeitraums von vierundzwanzig Monaten eine weitere Stammaktie zu einem Preis von 0,60 CAD erworben werden kann.

Im Zusammenhang mit der Platzierung zahlt das Unternehmen eventuell eine Vermittlungsprovision an anspruchsberechtigte Parteien, die Zeichner vermittelt haben. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Für die Durchführung der Platzierung sind die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen erforderlich.

Über NuWave Foods

NuWave Foods ist eine vollständig zugelassene Großküche und ein Backwarenhersteller mit Sitz in Edmonton, Alberta. NuWave hat ein Verfahren zur Herstellung haltbarer Backwaren ohne Einsatz von Konservierungsstoffen entwickelt. Dieses Verfahren kann quasi auf sämtliche Backwaren angewandt werden. Angesichts des derzeitigen weltweiten Klimas ist die Nachfrage nach haltbaren Produkten sprunghaft angestiegen. Aufgrund seiner sehr guten Kontakte in der Lebensmittelindustrie von ganz Nordamerika ist NuWave gut aufgestellt, um sich in diesem schnell wachsenden Sektor rasch zu einem branchenführenden Unternehmen zu entwickeln.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören SAC Pharma, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food und NuWave Foods.

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: https://www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sich sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowth

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Frederick Pels

CEO Blackhawk Growth

(403)-991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen. Dazu zählen auch Aussagen über die Herstellung und den Verkauf von NuWave Foods-Produkten und die Zulassung der Produkte. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

