Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Marktführer für Regenerationstechnologie unter den Top-Rankings in der Kategorie SportHyperice, der Branchenführer in der Regenerationstechnologie und Pionier der Perkussions-, Vibrations-, dynamischen Luftkompressions- sowie Wärme- und Kältetechnologie, wurde in die renommierte jährliche Liste der innovativsten Unternehmen der Welt für 2021 von Fast Company aufgenommen.Die Liste würdigt die Unternehmen, denen es im vergangenen Jahr nicht nur gelungen ist, sich zu behaupten, sondern die darüber hinaus die Herausforderungen angenommen und etwas bewegt haben. Diese Unternehmen haben mehr als überlebt, sie florierten und beeinflussten ihre Branchen und Kultur als Ganzes. Die diesjährige MIC-Liste umfasst 463 Unternehmen aus 29 Ländern.2020 war ein hervorragendes Jahr für den Innovatoren im Bereich der Regenerationstechnologie, dessen Wurzeln fest in Südkalifornien verankert sind, der aber durch eine Reihe neuer Sponsorings und Partnerschaften auf der ganzen Welt seine Position als globaler Marktführer in dieser Kategorie international ausgebaut hat. Infolgedessen ist Hyperice in den letzten 36 Monaten um das 20-fache gewachsen, und hat sich zum Ziel gesetzt, den weltweiten Umsatz weiter zu steigern. Bedeutende Vereinbarungen mit der NBA und den Los Angeles Lakers werden bald in China genutzt, Tottenham Hotspur repräsentiert die Marke als etablierte Präsenz in Europa, die All Blacks in Australien und Neuseeland. Viele von Hyperice gesponserte Athleten werden sowohl bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio als auch bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zu den Top-Medaillenanwärtern gehören."Als Innovatoren fühlen wir uns von dieser Anerkennung sehr geehrt, denn das unermüdliche Streben nach Innovation ist ein Grundpfeiler dieses Unternehmens", sagte Jim Huether, CEO von Hyperice. "Um eines der innovativsten Unternehmen der Welt zu sein, muss man einen bedeutenden weltweiten Einfluss haben. Wir glauben, dass unsere Mission, Leistung und Gesundheit zu optimieren, noch nie so wichtig und so transformativ war. Wir werden unsere Technologie weiterhin mit Hochgeschwindigkeit weiterentwickeln und weiterhin bei der Innovationstätigkeit ganz vorne stehen."Seit Juli 2020 unterzeichnete Hyperice eine beispiellose Anzahl von Partnerschaften und Sponsorings mit Profi-Sportligen (NBA, NFL, MLB, PGA TOUR und UFC); mit weltweit vertretenen Profi-Sportteams (Los Angeles Lakers, Kansas City Chiefs, Seattle Seahawks, New Zealand All Blacks, Tottenham Hotspur und Kaulig Racing) sowie mit einer bisher unerreichten Anzahl von Sportler-Investoren wie: Seth Curry, Anthony Davis, Rickie Fowler, DeAndre Jordan, Jarvis Landry, Patrick Mahomes, Christian McCaffrey, Ja Morant, Naomi Osaka, Chris Paul, Doc Rivers, Ben Simmons, Kelly Slater, Fernando Tatís Jr, J.J. Watt, Russell Westbrook und Trae Young."Innovation ist die kreative Energie, die unsere Produkt- und Markenentwicklung als Unternehmen antreibt", sagte Anthony Katz, Gründer von Hyperice. Wir haben eine kollaborative Kultur von talentierten Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten aufgebaut, die alle unsere Vision unterstützen. Der Kern dieser Vision ist es, die besten Produkte herzustellen, die die Technologie ermöglicht."REGENERATIONSTECHNOLOGIE DER NÄCHSTEN GENERATIONHyperice hat erfolgreich "in-Game"-Technologie eingesetzt (auf dem Platz, auf dem Feld, in den Unterständen und auf dem Parcours), um Regenerationstechnologien mit Profisportlern zu authentifizieren. Dadurch konnte Hyperice jetzt vom Trainingsraum auf das Spielfeld und in die Wohnzimmer gelangen. Im August 2020 führte Hyperice ein vollständig vernetztes, datengesteuertes Netzwerk ein, mit der Möglichkeit, Erholungsroutinen zu erstellen, indem physiologische Daten von Apple Health und Strava (HyperSmart und Hyperice App) genutzt werden, und brachte im November 2020 ein neues, verbraucherorientiertes Regenerationsgerät für den Alltagssportler auf den Markt (Hypervolt GO).Die Redakteure und Autoren von Fast Company suchten weltweit und in den verschiedensten Branchen nach den bahnbrechendsten Unternehmen. Sie werteten auch Kandidaten aus, die an ihrem Bewerbungsverfahren teilnahmen.The World's Most Innovative Companies ist das Markenzeichen von Fast Company und jedes Jahr eine der am meisten erwarteten Beiträge der Redaktion. Sie bietet sowohl eine Momentaufnahme als auch eine Roadmap für die Zukunft der Innovation in den dynamischsten Sektoren der Wirtschaft."In einem Jahr beispielloser Herausforderungen zeigen die Unternehmen, die es auf diese Liste geschafft haben, Mut, Einfallsreichtum und Kreativität im Angesicht der Krise", sagte der stellvertretende Herausgeber von Fast Company, David Lidsky, der die Ausgabe zusammen mit der leitenden Herausgeberin Amy Farley betreute.Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Ausgabe, wird Fast Company am 9. Und 10. März ihren ersten Most Innovative Companies Summit veranstalten. Dieses virtuelle, mehrtägige Symposium wird die innovativsten Unternehmen der Branche würdigen, einen ersten Ausblick auf wichtige Business-Trends geben und Inspiration und praktische Einblicke bieten, was nötig ist, um im Jahr 2021 innovativ zu sein.Die Ausgabe Fast Company's Most Innovative Companies (März/April 2021) ist jetzt hier online verfügbar, sowie als App über iTunes und ab dem 16. März 2021 am Kiosk. Das Hashtag ist FCMostInnovative.Informationen zu HypericeHyperice hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Welt zu helfen, sich besser zu bewegen. Als weltweiter Marktführer für Regenerationstechnologie, der sich auf Vibrations-, Perkussions- sowie Wärme- und Kältetechnologie spezialisiert hat, wird Hyperice von den meisten Spitzensportlern, professionellen Sportligen und Teams zur Optimierung der Spielerleistung eingesetzt. Hyperice setzt seine Technologie und sein Know-how in Branchen wie Fitness, ESports, Gesundheitswesen, Massage und Wellness am Arbeitsplatz weltweit ein. Im März 2020 erwarb Hyperice Normatec, die Erfinder modernster dynamischer Kompressionssysteme, und im Dezember 2020 erwarb Hyperice RecoverX, einen Vorreiter im Bereich intelligenter thermischer Technologien, um Leistungs- und Wellnesslösungen der nächsten Generation anbieten zu können. Weitere Informationen finden Sie auf www.hyperice.com.INFORMATIONEN ZU FAST COMPANYFast Company ist das weltweit führende progressive Wirtschaftsmedium mit den Themenschwerpunkten Technologie, Business und Design. Sie spricht die einflussreichsten Führungskräfte, Unternehmen und Denker für die Zukunft des Business an. Chefredakteurin ist Stephanie Mehta. Fast Company hat ihren Hauptsitz in New York City und wird von der Mansueto Ventures LLC gemeinsam mit der Schwesterpublikation Inc herausgegeben. Sie ist online unter www.fastcompany.com zu finden.Media ContactJack Taylor PRRoss Fentonross@jacktaylorpr.com415-722-3489Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1452448/Hyperice_Frame_6.jpgVideo - https://www.youtube.com/watch?v=4F1vqKGNF8kLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1223033/HYPE__Logo.jpgOriginal-Content von: Hyperice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154061/4860382