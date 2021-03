Mit dem Streaming-Dienst "Disney+" ist man erst seit November 2019 am Start, konnte aber seitdem in 59 Ländern insgesamt 100 Mio. zahlende Kunden gewinnen. NETFLIX hat mit knapp 204 Mio. Kunden doppelt so viele zahlende Nutzer, aber man ist auch bereits seit 2007 im Video-on-Demand-Geschäft aktiv. Natürlich: Disney verdient bisher kein Geld mit Disney+, hat man doch viele Kunden auch durch sehr günstige Startangebote geködert. Aber wegen der Pandemie bleibt das Kerngeschäft Disneys derzeit weiterhin gelähmt, sodass Disney+ derzeit den einzig positiven Impuls setzen kann.



