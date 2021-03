Meine Turnaround-Spekulation General Electric kommt mit interessanten News um die Ecke: zum einen wird man die eigene Jet-Leasingsparte GE Capital Aviation Services (GECAS) in einem 30-Milliarden-Dollar-Deal an Hauptkonkurrenten AerCap verkaufen. Dabei erhält GE $24 Mrd. in Cash, wird 46% an der fusionierten Gesellschaft halten und bekommt nach Abschluss der Transaktion noch weitere $1 Mrd. Die fusionierte Gesellschaft wird fast 3.000 Flugzeuge unter Vertrag haben und weltgrößter Anbieter am Markt sein.Durch den Deal reduziert GE seinen Verschuldungsgrad signifikant und vereinfacht seine ...

