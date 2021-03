War es das schon wieder in Sachen Korrektur? Der Nasdaq feierte gestern ein gewaltiges Comeback und lockte wieder viele Privatanleger in die Märkte. Doch noch stehen die Ampeln im Technologiesektor keinesfalls wieder auf "Grün". Hier gilt es noch einige Hürden zu überwinden. Ob das gelingt, sollten Sie erst einmal abwarten. Doch es gibt ganz klar auch Aktien, die Sie auch heute ins "Visier" nehmen können. So blicken die deutschen DAX-Vertreter Adidas und Linde optimistisch in die Zukunft. Die Deutsche Telekom profitiert wiederum von einer Kaufempfehlung der Citigroup. Und um Veritone ranken sich Übernahmespekulationen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.