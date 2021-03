Mit einem Plus von rund fünf Prozent führt die Aktie der Deutschen Telekom den DAX am Mittwoch an. Nach der schier endlosen Seitwärtsbewegung gelingt dem Titel damit endlich der Ausbruch über den massiven Widerstand bei 15,50 Euro. Auslöser für den Kurssprung ist eine bullishe Studie der Citigroup.Analyst Georgios Ierodiaconou hat das Kursziel für die T-Aktie von 16,00 auf 18,50 Euro erhöht und die Einstufung von "Neutral" auf "Buy" angehoben. Die Telekom sei in keinem Segment am besten positioniert, ...

