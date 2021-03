Der Chemiekonzern BASF will die Innovationspipeline für nachhaltige Landwirtschaft ausbauen. Diese soll aus den kombinierten Portfolios von Saatgut, Pflanzenschutzprodukten und digitalen Angeboten bestehen. Um Innovationen in der nachhaltigen Landwirtschaft zu fördern, will BASF die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich verstärken. Dadurch sollen Landwirte unterstützt und der steigenden Nachfrage von Verbrauchern nach nachhaltig produzierten Lebensmitteln nachgekommen werden. Die Pipeline soll außerdem das Unternehmensziel, den Umsatzanteil von landwirtschaftlichen Lösungen mit Nachhaltigkeitsbeitrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...