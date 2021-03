Noch 30 Cent im Aktienkurs nach oben - und der Börsenwert der 3U Holding erklimmt die nicht nur psychologisch wichtige Marke von 100 Mio. Euro. Eine bemerkenswerte Entwicklung für die in den Bereichen Telekommunikation, Software, Windkraft sowie Onlinehandel für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnologie (SHK) tätige Gesellschaft, die boersengefluester.de in diesem Tempo eher nicht erwartet hätte. ... The post 3U Holding: Und wieder eine höhere Dividende appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...