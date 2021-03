Hannover (www.anleihencheck.de) - Soeben wurden vom Bureau of Labor Statistics aktuelle Daten zu den Konsumentenpreisen (CPI) in den USA bekannt gegeben, so die Analysten der Nord LB.Zum mittlerweile neunten Monat in Folge habe das Preisniveau angezogen. Im Berichtsmonat Februar sei ein Plus von 0,4% M/M gemeldet worden. Die Inflationsrate, die im Mai letzten Jahres auf bis zu 0,1% Y/Y gefallen sei, sei auf 1,7% Y/Y gestiegen. Die Verbraucherpreise exklusive Nahrung und Energie hätten ein Plus von nur 0,1% M/M verzeichnet. Die Jahresrate sei auf 1,3% gefallen. ...

