Zürich (ots) - Die Lage im Gastgewerbe ist dramatisch: Jeder fünfte Betrieb musste bereits aufgeben, weitere stehen kurz davor, so die Ergebnisse unserer letzten Mitgliederbefragung. Viel zu viele warten noch auf Entschädigung. Wenn es so weitergeht, werden vier von zehn Restaurants die Corona-Krise nicht überleben. Wir fordern, dass Restaurants vollständig geöffnet werden. Wie stellt sich der Bundesrat den weiteren Öffnungsschritt vor?Im Anschluss an die Medienkonferenz des Bundesrates nehmen wir Stellung:Point-de-presseFreitag, 12. März 20211 Stunde nach Beginn der Medienkonferenz des BRBellevue Palace in BernLivestream abrufbar über www.gastrosuisse.chNachstehende Vertreter stehen Ihnen vor Ort für Interviews zur Verfügung:- Casimir Platzer, Präsident GastroSuisse,- Massimo Suter, Vizepräsident GastroSuisse, Präsident GastroTicino- André Roduit, Vorstandsmitglied GastroSuisse, Präsident GastroValaisWir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis Donnerstag, 11. März, 12 Uhr an: communication@gastrosuisse.ch