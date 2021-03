MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp anlässlich einer Vereinbarung mit der IG Metall zum Abbau von 750 Stellen in der Stahlsparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Die Rahmenvereinbarung sei ein weiteres Detail des umfassenden Plans des Industriekonzerns zur Neuordnung der Sparte Steel Europe, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx



ISIN: DE0007500001

