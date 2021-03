Eine Regelung der US-Abgabenordnung sieht vor, dass Einnahmen aus Youtube-Inhalten, die in den USA geschaut werden, auch in den USA versteuert werden. Das kann teuer werden. Google verlangt von allen Inhalteerstellern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika die Hinterlegung ihrer jeweiligen nationalen Steuer-Idenfikationsnummer in ihrem Adsense-Account bis zum 31. Mai 2021. Nachfolgend müssen in den USA Steuern gezahlt werden. Ohne Steuerinfo: 24 Prozent auf alles Das gilt für alle Einnahmen aus Youtube-Inhalten, die von Nutzern in den USA geschaut oder ...

