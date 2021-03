DJ MÄRKTE USA/US-Börsen setzen Anstieg fort - Dow mit Rekordhoch

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der kräftigen Erholungsrally der Technologiewerte am Vortag zeigen sich die US-Börsen am Mittwoch erneut mit Aufschlägen. Der Dow-Jones-Index legt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 1,3 Prozent zu auf 32.235 Punkte. Bei 32.256 Punkten markierte der Index ein neues Rekordhoch. Der S&P-500 gewinnt 0,8 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es um 0,6 Prozent nach oben.

Technologiewerte, die am Montag noch abverkauft wurden, hatten am Dienstag ein fulminantes Comeback hingelegt. Grund hierfür waren wieder sinkende Marktzinsen. Zuvor hatten gestiegene Inflationserwartungen die US-Anleiherenditen steil nach oben getrieben, was den Technologiesektor, aus Sorge vor steigenden Kapitalkosten, erheblich unter Druck gesetzt hatte. Aktuell zeigen sich die Renditen stabilisiert. Die Zehnjahresrendite steht kaum verändert bei 1,53 Prozent.

"Die jüngste Rally der Anleiherenditen hat den Technologie-Aktien aufgrund ihrer hohen Bewertungen am meisten geschadet", so Charalambos Pissouros, Senior Market Analyst bei JFD.

Das von US-Präsident Joe Biden auf den Weg gebrachte 1,9 Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket befindet sich derweil auf der Zielgeraden.

US-Verbraucherpreise wie erwartet ausgefallen

Die mit Spannung erwarteten Daten zu den Verbraucherpreisen für Februar zeigten zwar einen Anstieg, jedoch lagen sie im Rahmen der Markterwartungen. Einige Marktteilnehmer hatten sich besorgt gezeigt, dass die Preise überschießen könnten, was zur Belastung für die Anleihemärkte und Aktienmärkte hätte werden können.

Die offiziellen Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA lassen die Ölpreise etwas nachgeben. Demnach sind die Vorräte in der Vorwoche überraschend drastisch gestiegen. Allerdings hatten schon die am Vorabend vom Branchenverband API veröffentlichten Daten einen deutlichen Anstieg gezeigt, so dass die Akteure wohl vorgewarnt waren. Gleichzeitig verringerten sich die Benzinbestände unerwartet stark.

Nach dem Rücksetzer am Dienstag zeigt sich der Dollar vergleichsweise stabil. Der Dollar-Index tendiert 0,1 Prozent höher.

GE mit Spartenfusion leichter - Roblox mit Börsengang

General Electric (GE) fusioniert ihr Flugzeugleasing-Geschäft mit der irischen Aercap Holdings NV. Die Transaktion hat ein Volumen von mehr als 30 Milliarden Dollar und hilft GE bei der Abwicklung ihrer Finanzsparte GE Capital. GE erhält etwa 24 Milliarden Dollar in bar und 46 Prozent der Anteile an dem neuen fusionierten Unternehmen. Der Abschluss der Transaktion wird in neun bis zwölf Monaten erwartet. Das Wall Street Journal hatte am Sonntag bereits berichtet, dass ein Deal kurz bevorstehe. Ferner kündigte GE eine Aktienzusammenlegung an. Im Tausch gegen acht gehaltene Aktien erhalten Anleger jeweils eine neue. Die GE-Aktie gibt 4,9 Prozent nach.

Der US-Sportsender ESPN, der zum Medienkonzern Walt Disney gehört, steht offenbar kurz davor, die Übertragungsrechte für Spiele der Eishockey-Profiliga National Hockey League (NHL) langfristig zu erwerben. Eine Vereinbarung zwischen der NHL und ESPN könne noch in dieser Woche bekanntgegeben werden, sagten informierte Personen. Die Disney-Aktie rückt daraufhin 1,3 Prozent vor.

Die erst jüngst an der Nasdaq gelistete SAP-Tochter Qualtrics (+4,3%) hat ihren Verlust im vierten Quartal deutlich verringert und beim Umsatz die Analystenerwartungen übertroffen. Die Abonnementeinnahmen stiegen im Quartal um ein Drittel auf 160,4 Millionen Dollar.

Apple (-0,6%) will ihren Standort in München kräftig ausbauen und mehrere Hundert neue Jobs schaffen. Wie der iPhone-Hersteller mitteilte, sollen in den kommenden drei Jahren mehr als 1 Milliarde Euro investiert werden. Ein Teil des Geldes soll in Forschung und Entwicklung gesteckt werden.

JP Morgan (+1,4%) will laut informierten Personen Kunden des insolventen Finanz-Startups Greensill Capital abwerben. Damit könnte die nach Vermögenswerten größte US-Bank die Pläne des Investors Apollo Global Management (+0,3%) durchkreuzen, der mit Greensill über einen Kauf des operativen Geschäftes verhandelt. JP Morgan tut sich demnach mit der Technologieplattform Taulia Inc. zusammen, von der viele Kunden zu Greensill kamen.

Zudem wird mit Roblox ein Börsengang an der New York Stock Exchange erwartet. Für die Aktie des Betreibers einer Spieleplattform wurde am Dienstag ein Referenzpreis von 45 Dollar je Anteilsschein festgelegt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.234,54 1,26 401,80 5,32 S&P-500 3.905,77 0,78 30,33 3,99 Nasdaq-Comp. 13.148,61 0,57 74,78 2,02 Nasdaq-100 12.838,19 0,34 43,70 -0,39 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 0,0 0,16 4,4 5 Jahre 0,80 -0,6 0,81 44,1 7 Jahre 1,22 0,4 1,21 56,6 10 Jahre 1,53 -0,2 1,53 61,1 30 Jahre 2,26 2,4 2,24 61,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:04 Uhr Di,17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1900 -0,02% 1,1877 1,1889 -2,6% EUR/JPY 129,20 +0,02% 129,23 129,10 +2,5% EUR/CHF 1,1085 +0,39% 1,1043 1,1046 +2,5% EUR/GBP 0,8565 -0,03% 0,8563 0,8557 -4,1% USD/JPY 108,57 +0,04% 108,84 108,59 +5,1% GBP/USD 1,3894 +0,02% 1,3862 1,3894 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,5035 -0,24% 6,5207 6,5250 +0,0% Bitcoin BTC/USD 56.938,75 +3,88% 54.003,00 53.990,00 +96,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,28 64,01 -1,1% -0,73 +30,0% Brent/ICE 66,88 67,52 -0,9% -0,64 +29,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.718,93 1.715,90 +0,2% +3,03 -9,4% Silber (Spot) 26,01 25,98 +0,1% +0,03 -1,5% Platin (Spot) 1.198,95 1.174,25 +2,1% +24,70 +12,0% Kupfer-Future 4,04 4,02 +0,4% +0,02 +14,7% ===

