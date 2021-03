DJ Unternehmensinterne Suchmaschinen im Trend: searchIT sucht Vertriebspartner

Wien (pts036/10.03.2021/18:45) - Unternehmensinterne Suchmaschinen (Enterprise Search) - also Software, die Mitarbeiter bequem viele Datenquellen wie etwa Fileserver, E-Mails, Websites, u.v.m. durchsuchen lässt, um die richtigen Inhalte und Dateien schneller zu finden - ist im Trend und auch in Zukunft ein starker Wachstumsmarkt. Denn gerade in Zeiten von Corona, DSGVO und Big Data ist technologisch ausgereiftes Wissensmanagement von Vorteil. In diesem vielversprechenden Umfeld sucht der Hersteller der Enterprise Search Software searchIT aktuell nach Vertriebspartnern um die Software breiter anzubieten. Nachfolgend zeigen wir Ihnen aktuelle Markt- und Technologie-Entwicklungen, sowie Möglichkeiten für Vertriebspartner auf.

Bedarf an Enterprise Search Software Derzeit lassen viele Entwicklungen Enterprise Search Software im Unternehmenskontext zunehmend attraktiv werden. "Denn viele Unternehmen haben ein gesteigertes Bedürfnis Daten effektiv zu finden und zu nutzen und aktives Wissensmanagement zu betreiben", weiß Christoph Wendl, Geschäftsführer von Iphos IT Solutions, dem Hersteller der unternehmensinternen Suchmaschine searchIT. "So werden Herausforderungen wie etwa Corona-bedingte Kommunikationsbarrieren und Wissensverlust durch Home-Office und Mitarbeiterfluktuation, oder DSGVO-Anfragen welche personenbezogenen Daten und wo diese überall im Unternehmen gespeichert sind, besser und schneller handhabbar. Auch in Zukunft können Organisationen so der Datenflut Herr werden - Stichwort Big Data und Informationsgesellschaft." In Summe spart das Arbeitszeit und Kosten, erhöht die Produktivität, verbessert das Wissensmanagement und bietet Automatisierungen manueller Prozesse. Beispielsweise können eingehende E-Mails nach Inhalten mittels künstlicher Intelligenz von der Suchmaschine automatisch kategorisiert und den richtigen Abteilungen weitergeleitet werden. In diesem vielversprechenden Markt sucht die Enterprise Search Software searchIT Vertriebspartner in allen Branchen und Bereichen, die pro erfolgreicher Empfehlung von searchIT an Kunden oder Partner attraktive laufende Provisionen bis in den vierstelligen Euro-Bereich erhalten können.

Hohes Marktvolumen und Wachstum im Bereich Enterprise Search Der Markt für Enterprise Search ist stark im Wachstum begriffen. Im Vergleich zu 2013 ist der Markt um den 2,6-fachen Umsatz auf 4,5 Milliarden Euro weltweit gewachsen. Informierte Prognosen und Studien gehen von 7,9 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024 aus. Google-Statistiken zeigen dass das Thema Enterprise Search auch im DACH-Raum stark nachgefragt wird. So wird online häufig nach Begriffen wie "Suchmaschinen" (59000 Suchanfragen pro Monat), "Enterprise Search" (270), "Volltextsuche" (600), oder "Wissensmanagement" (5580) gesucht. "Wir merken das bei searchIT definitiv im Vertrieb", so Wendl. "Bei vielen namhaften Großunternehmen wie etwa Samsung, Allianz, NÖGKK und dem Technischen Museum in Wien kommt das Produkt sehr gut an. Zudem konnten wir innerhalb kürzester Zeit seit Markteinführung namhafte große und kleine Unternehmen als Kunden gewinnen."

Modernste Technologien, viele Anwendungen und Branchen Enterprise Search Software deckt heute viele Anwendungsfälle ab, die über die bloße Suche nach Inhalten in verschiedensten Dateien und Datenquellen hinausgeht. Grund dafür ist die dahinterstehende Technologie. Denn sobald Dateinhalte (Volltextsuche) indiziert sind können zum Beispiel E-Mails mittels künstlicher Intelligenz in Angebote, Support-Anfragen, oder Kündigungen kategorisiert und automatisch an die entsprechenden Abteilungen im Unternehmen weitergeleitet werden. Weitere beispielhafte Anwendungsfälle sind automatisierte Medienbeobachtung inklusive Stimmungsanalysen, die Automatisierung von DSGVO-Anfragen und Berichten, das Aufbauen von Datenarchiven, und viele mehr. Da beinahe alle Branchen wissensintensive Bereiche vorweisen, findet die Suchmaschine in vielen Branchen - von Industrie und Dienstleistung bis Universität - gute Anwendungsgebiete. Durch innovative Infrastrukturtechnologien sind Suchmaschinen in der Regel relativ zeitnah und ohne großen Aufwand beim Kunden implementiert.

Starke Provisionen und Möglichkeiten für Vertriebspartner Vertriebspartner von searchIT profitieren von ausgesprochen guten Konditionen. "searchIT wird präferiert in Form monatlicher Lizenzgebühren vertrieben, wobei die Software einfach und schnell installiert und in Betrieb ist. Bei Großunternehmen sind Auftragsvolumen im fünfstelligen Bereich die Regel, mit einmaligen Großbeträgen für Individualentwicklung und laufenden monatlichen Lizenzgebühren", weiß Wendl. "Bei Umsatzbeteiligungen im zweistelligen Prozentbereich auf einmalige und laufende Projekte zahlt sich der Einatz für unsere Partner relativ schnell aus." Hinzu kommen Vorteile wie regionaler Exklusivvertrieb für Ballungsräume, eine breite Palette an Marketing-Material das zur Verfügung gestellt wird, u.v.m.

Downloads & mehr Informationen zum searchIT Reseller Programm: https://www.searchit-enterprise-search.com/reseller/

Downloads & mehr Informationen zum Produkt searchIT: https://www.searchit-enterprise-search.com/press-kit/

Über searchIT: Das internationale Unternehmen Iphos IT Solutions definiert das Thema "Enterprise Search Engines" für Unternehmen neu. Mit dem Launch von searchIT positioniert sich das Unternehmen als nachhaltiger Innovator in der Branche. Ing. Christoph Wendl leitet gemeinsam mit Lyubomir Ivanov als Chief Executive Officer (CEO) das 1998 gegründete Unternehmen, das sich mit innovativen Lösungen den aktuellen Herausforderungen der IT stellt.

Rückfragehinweis für Medien: Ing. Christoph Wendl Geschäftsführer, Iphos IT Solutions GmbH Khekgasse 35 1230 Wien Tel.: +43 1 869 84 00 E-Mail: info@searchit.cc

Aussender: searchIT by Iphos IT Solutions GmbH Ansprechpartner: Christoph Wendl Tel.: +431869840021 E-Mail: info@searchit.cc Website: www.searchit-enterprise-search.com/

