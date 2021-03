Alps Alpine, ein führender Hersteller von elektronischen Komponenten und Automotive-Infotainment-Systemen, hat sich für Skyhook, den globalen unabhängigen Technologieführer im Bereich der Standortfindung, als Anbieter für standortbezogene Dienste entschieden. Alps Alpine wird nun die Standortbestimmungstechnik Precision Location von Skyhook in seinen IoT-Geräten und -Diensten einsetzen.

Durch die breite Erfahrung von Alps Alpine im Elektronikbereich in Verbindung mit den umfassenden Kenntnissen von Skyhook über die Standortfindung wird Alps Alpine eine außergewöhnliche Nutzererfahrung für Unternehmen und Institutionen schaffen können, die den genauen Standort von Geräten ermitteln müssen, um sie verwalten und betreiben zu können.

Das Mitwirken von Alps Alpine in der IoT-Industrie ist weitreichend und die Hinzufügung der Skyhook-Technologie stellt sicher, dass Kunden eine akkurate und präzise Standortangabe von allen ihren IoT-Geräten erhalten.

Die Fähigkeit von Skyhook, Standorte exakt und unabhängig von Umgebungseinflüssen, wie etwa unterirdischen Tunneln oder dicht besiedelten Städten, ermitteln zu können, ist ungemein wertvoll für die Analyse eines effizienten Transports von Material, für die Sicherstellung der Pünktlichkeit einer Wertschöpfungskette und die Anordnung von großen Paletten oder Behältern in einem Lagerhaus. Die Geräte von Alps Alpine und ihre Kunden werden von diesen Möglichkeiten profitieren. Das hybride Positionierungssystem Precision Location von Skyhook ortet Geräte unter Verwendung von WLAN, GNSS und Zellsignalen und sorgt dafür, dass alle Geräte, wie Asset Tracker, in allen Umgebungen lokalisiert werden können. Die Lösung ermöglicht es, den Standort von Geräten in LPWAN-begrenzten Netzen wie Sigfox, die lediglich 12 Bytes nutzen, in einer extrem energieeffizienten Weise zu finden, wodurch Geräte mit einer einzigen Batterieaufladung über lange Zeiträume im Einsatz sein können.

"Alps Alpine glaubt, dass die hochpräzisen Standortinformationen, die durch Skyhook bereitgestellt werden, den Wert unserer langlebigen IoT-Geräte erhöhen werden", sagte Koichi Endo, Director Senior Vice President Deputy CTO, New Business and Engineering, Alps Alpine.

"Wir sind stolz darauf, mit Alps Alpine zusammenzuarbeiten, um das hybride Positionierungssystem von Skyhook für eine Reihe ihrer Produkte anzubieten", sagte Craig Waggy, CEO von Skyhook. "IoT-Geräte und -Dienste profitieren in großem Maße von dem exakten und ressourceneffizienten Standortdienst, der im Mittelpunkt von Skyhook's Bemühungen steht."

Über Skyhook:

Skyhook ist der weltweite unabhängige Marktführer für Technologie zur Standortbestimmung und betreibt das weltweit größte unabhängige Lokalisierungsnetz, bestehend aus 5,1 Milliarden geolokalisierten WLAN-Hotspots und 200 Millionen Mobilfunkmasten. Skyhook verarbeitet Dutzende Milliarden von Lokalisierungstransaktionen und versorgt Geräte, Apps, Wearables, Marken und Werbeplattformen mit präzisen, verlässlichen Daten und Informationen zum Standort. Skyhook ist über seine Muttergesellschaft Skyhook Holding, Inc. eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Liberty Broadband Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter www.skyhook.com.

