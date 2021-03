Martorell, Spanien (ots/PRNewswire) - - Vernetzte Autos generieren täglich Dutzende Gigabyte an Daten, die zur Verbesserung der Infrastruktur beitragen können- Das neue SEAT Data Office verarbeitet diese auf sichere, anonyme Weise, damit sie im Interesse der Verkehrssicherheit genutzt werden können- Die Marken des VW-Konzerns arbeiten zusammen, um Karten den zu Fahrbahngegebenheiten mit Informationen aus den Bereichen Stabilitätskontrolle, ABS und GPS zu erstellenBeim Fahren eines vernetzten Fahrzeugs werden Dutzende Gigabyte Daten anonym generiert und von zahlreichen Sensoren und elektronischen Komponenten wie Antriebssteuerung, Stabilitätskontrolle, Frontkamera und Radar erfasst. Durch das Hinzufügen dieser Daten zu den Informationen, die beispielsweise von anderen Fahrzeugen gesammelt wurden, können reparaturbedürftige Straßenabschnitte in ganz Europa lokalisiert werden. Wie genau funktioniert das? Das Team des neuen SEAT Data Office ist für die Speicherung und Verarbeitung dieses riesigen Informationsvolumens verantwortlich.Daten von unterwegs. Wenn Sie Gas geben oder ein Fenster hoch- oder herunterfahren, senden die elektronischen Einheiten dieser Fahrzeugteile Signale aus, die über eine 4G-Verbindung an einen Server in der Cloud gesendet werden. Und alles basiert auf anonymisierten Daten.Beobachter an vorderster Front. Daten aus der Antriebssteuerung, Stabilitätskontrolle, Bremsen und der Temperatur unserer Fahrzeuge geben Aufschluss über alle Bedingungen, die den Reifenkontakt mit der Straße beeinflussen, von Pfützen, Eis oder Schnee bis hin zu kaputten oder abgenutzten Gehwegen.Eine kontrollierte Umgebung. Die Daten der Frontkameras und Sensoren informieren uns in Echtzeit über die Verfügbarkeit von Parkplätzen auf der Straße, den Verkehrsfluss oder Hindernisse auf der Straße - Informationen, die für die Navigation und den Rettungsdienst sehr nützlich sind. Ein weiteres Beispiel ist das Erkennen von Verkehrszeichen. Wenn das Fahrzeug nicht nur mit seiner eigenen Kamera, sondern auch mit den Kameras anderer Fahrzeuge verbunden ist und zudem Zugriff auf in der Vergangenheit gesammelte Daten erhält, kann es beispielsweise STOP-Schilder oder Haltelinien erkennen, die in diesem Moment aus irgendeinem Grund gar nicht sichtbar sind.Weitreichende Möglichkeiten für Projekte. Die Datenanalyse von vernetzten Autos ist nur einer der Bereiche, in denen das neue SEAT Data Office tätig ist. Das multidisziplinäre Team arbeitet auch an der Optimierung der Betriebsabläufe des Unternehmens, indem es die von seinen mehr als 1.000 IT-Systemen verarbeiteten Daten analysiert.Video - https://youtu.be/gqYJqZlPJJAFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1452983/SEAT_Team.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1452984/SEAT_Connected_Car_Data.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1452985/SEAT_Data_Analysis.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/797359/SEAT_Logo.jpgPressekontakt:SEAT-KommunikationGemma SolàContent- und Plattform-ManagementMobil +34 639 944 087gemma.sola@seat.es . Vanessa PetitContenterstellungMobil +34 680 153 938vanessa.petit@seat.esOriginal-Content von: SEAT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126239/4860668