Die Aktie des krisengeplagten US-Flugzeugbauers Boeing baut ihre Gewinne vom Vortag aus und springt am Mittwoch mit einem Plus von mehr als sechs Prozent an die Spitze des US-Leitindex Dow Jones. Neben dem freundlichen Gesamtmarkt spielen dabei auch aktuelle News aus der Luftfahrtbranche eine Rolle. Nach Einschätzung von Aktien-Guru Jim Cramer trägt zur Partystimmung bei Boeing auch der jüngste Deal zum Zusammenschluss der General-Electric-Sparte GECAS und der Leasing-Gesellschaft AerCap bei (DER ...

