Nun ist an der Börse der Kampf ausgebrochen. Die eine Seite findet das Niveau seit einigen Monaten viel zu teuer, die anderen sprechen von Momentum und einer nie dagewesenen Liquidität, die auch durch kleinere Zinsanpassungen nicht gleich schwinden wird. Dennoch gab es letzte Woche einen Tech-Sellout, der genauso schnell wieder verschwand wie er aufgetaucht war. Hin und her und her und hin - keiner weiß wo die Aktien in den nächsten Wochen landen werden. Eins ist jedoch klar, das Handelsvolumen ist gigantisch und übertrifft die Höchstwerte der letzten Haussen um ein Vielfaches. Wir schauen auf Silber und Wasserstoff…

