MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zum Stopp der Corona-Hilfen:

"Peter Altmaier wirft das Geld der Steuerzahler zum Fenster raus. Wer Millionen auszahlt, ohne Vertretungsberechtigungen zu prüfen, wäre in Wirtschaftskreisen eine Lachnummer. In Deutschland handelt das Wirtschaftsministerium selbst so fahrlässig. Alle Hinweise, Konto- und Steuerdaten systematisch mit denen des Finanzamtes abzugleichen, sind ignoriert worden. Altmaier leistet endgültig seinen Beitrag zum katastrophal schlechten Krisenmanagement der Bundesregierung. Corona-App-Reinfall, Pflegeheimtote, Impfstoffmangel, Schnelltest-Verspätung, Corona-Hilfen-Chaos, Maskenaffäre. Nur das disziplinierte Verhalten der Bürger rettet die Corona-Bilanz dieser dauernd scheiternden Regierung. Jüngstes Beispiel aus dem Kabinett der Ankündigungsminister: Auch nach einem Jahr steht die Impflogistik noch nicht. Aber Olaf Scholz kündigt dessen ungeachtet 10 Millionen Impfungen pro Woche an. Eine Unverschämtheit."/yyzz/DP/men