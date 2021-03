Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Trinken, waschen, plantschen. Wasser ist unser Lebenselixier. Es ist wertvoll und ein großer Schatz für uns alle, obwohl es hierzulande selbstverständlich ist und immer verfügbar. Marco Chwalek hat alles Wissenswerte für uns zusammengetragen:Sprecher: Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, schreibt das Apothekenmagazin Senioren Ratgeber. So sind wir darauf angewiesen, dass unser Trinkwasser immer klar, kalt, und rein aus dem Hahn kommt. Können wir uns auf die Reinheit des Wassers verlassen, haben Chefredakteurin Claudia Röttger gefragt?O-Ton Claudia Röttger: 19 Sekunden"Das Wasser aus dem Hahn wird gut kontrolliert, sodass man keinen Filter für das Leitungswasser braucht. Auch die Überschreitung von Nitrat im Trinkwasser ist sehr selten. Dafür ist unser Wasser aber zum Beispiel ein guter Kalziumlieferant und dieses Kalzium brauchen wir als Baustoff für unsere Knochen und Zähne."Sprecher: Extrem wichtig ist, dass wir ausreichend trinken, aber was heißt das? Wie viel Flüssigkeit sollten wir täglich zu uns nehmen und warum?O-Ton Claudia Röttger: 24 Sekunden"Im Schnitt anderthalb Liter pro Tag sollte man trinken - es sei denn der Arzt hat etwas anderes verordnet - und da ist Wasser der ideale Durstlöscher. Denn ausreichend Flüssigkeit ist wichtig für den Stoffwechsel und fürs Gehirn, damit es gut durchblutet wird, denn nur so kann man klar denken und sich konzentrieren. Ältere Menschen, die nicht mehr so viel Durst haben, trinken oft zu wenig und können dann schnell an Verwirrtheit leiden."Sprecher: Wasser ist also überlebenswichtig, aber warum sagt man, dass Wasser auch ein Jungbrunnen für uns ist?O-Ton Claudia Röttger: 17 Sekunden"Wasser ist ja nicht nur als Durstlöscher unschlagbar, sondern es kann so viel mehr für unseren Körper tun. Nehmen wir Wassertreten oder Armbäder, die den Kreislauf anregen. Und als Ausdauersport ist das Schwimmen prima oder Aquagymnastik, die die Muskeln trainiert, aber die Gelenke schont."Abmoderation: Wasser ist ein absoluter Allrounder und kann sogar eine heilende oder krankheitslindernde Wirkung haben und wird dann, abgefüllt in Flaschen, als Heilwasser angeboten, berichtet der Senioren Ratgeber.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.senioren-ratgeber.deKatharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWORT & BILD VERLAG----------------------------------------------------Tel. +49(0)89 - 744 33 360Fax. +49(0)89 - 744 33 459E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4860722