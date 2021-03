Lüneburg (ots) - VGB Automobile, der verlässliche Autopflege-Dienst sowie Autohandel in Lüneburg, steht für hervorragende Serviceleistungen rund ums Auto. Von Montag bis Samstag stehen Kunden mit Besitzer Bogdan Voicu und seinem Expertenteam kompetente Fachkräfte zur Seite, die sich fachgemäß und versiert um die Funktionstüchtigkeit und Optik von Kraftfahrzeugen kümmern.Sollten Sie nach "Autoaufbereitung Goseburg (https://www.vgb-automobile.de/leistungen/fahrzeugaufbereitung)" recherchieren, dann sind Sie bei VGB Automobile richtig.Geringe Beschädigungen am Automobil können sich, wenn sie nicht unverzüglich repariert werden, zu beachtlichen Instandsetzungen mit immensen Kosten ausweiten. Nicht selten entwickeln sich aus minmalen Macken schwere Korrosionsschäden. Das Smart-Repair-Verfahren ist die ideale Chance, Kleinschäden professionell zu beheben. Das Fachpersonal von VGB Automobile beheben diese fachmännisch und zeitnah, so dass der Zeitaufwand minimal bleibt. Zu den beliebtesten Smart-Repair-Techniken gehören die Spot-Reparatur bei Lackschäden, Plastikschweißen, Leisten- und Sitzreparaturen sowie das lackschadenfreie Ausbeulen der Karosserie bei Park- oder Hagelschäden. Zusatzservice: Die Unfall-Checkliste auf der Onlinepräsenz klärt darüber auf, was die ersten Steps nach einem Unfallschaden an Ort und Stelle sind.Genauso beim Autokauf ist der erste Gesamteindruck wesentlich. Von einer ungepflegten Karosserie lässt sich so mancher Interessent demotivieren, das selbe gilt für den Innenraum. Nur ein ästhetischer, nach aktuellsten Erkenntnissen aufbereiteter Fahrzeuginnenraum lockt Interessenten und hat Wirkung darauf, inwieweit sich der Kunde im Fahrzeug wohlfühlt. VGB Automobile ist auf die Fahrzeugaufbereitung mit perfekter Oberflächenveredelung ausgerichtet. Dazu setzt das Fachpersonal aktuellste Geräte und Technologien ein. Eine Auffrischungskur birgt nicht nur visuelle Kaufanreize in sich, in den meisten Fällen trägt sie auch zur Wertsteigerung des Autos bei, was nicht nur für die Veräusserung, sondern auch bei der Rückführung von Leasingfahrzeugen relevant ist.Auf Grund seiner mehrjährigen Praxis ist VGB Automobile ein ausgezeichneter Partner, für den Fall, dass es um die Anschaffung oder Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen geht. Auf der Netzpräsenz werden in regelmäßigen Abständen neue Angebote eingestellt. Für den Fahrzeugkauf hält der Händler spannende Finanzierungangebote bereit. Sollte das präferierte Modell gerade nicht zur Verfügung stehen, schaut sich das Fachpersonal von VGB Automobile mit Vergnügen nach einer adäquaten Alternative um.Noch zusätzliche Informationen insbesondere zum Themenbereich "Autoaufbereitung Goseburg" finden Sie auf der Webseite https://www.vgb-automobile.de/Pressekontakt:George-Bogdan VoicuTelefon 0157-36059606Email vgbautomobilekfz@gmail.comOriginal-Content von: VGB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154062/4860728