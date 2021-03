DJ Antikörper von Glaxo und Vir in Studie effektiv gegen Covid-19

Von Joseph Walker

LONDON (Dow Jones)--Im Kampf gegen lebensbedrohliche Covid-19-Infektionen könnten Mediziner demnächst womöglich eine neue Waffe in die Hand bekommen: Ein von Glaxosmithkline und Vir Biotechnology entwickelter monoklonaler Antikörper hat die Notwendigkeit einer stationärer Behandlung und das Risiko eines tödlichen Krankheitsverlaufs in einer Studie um 85 Prozent zurückgehen lassen. Wie die beiden Unternehmen weiter mitteilten, wollen sie angesichts dieses positiven Ergebnisses umgehend eine Zulassung in den USA und anderen Ländern beantragen.

Im Falle einer Zulassung käme mit VIR-7831 neben den von Eli Lilly und Regeneron Pharmaceuticals entwickelten monoklonalen Antikörpern ein weiterer zur Behandlung von Covid-19-Patienten zum Einsatz. Laut Glaxo und Vir wirkt VIR-7831 auch gegen die neuen Virusmutanten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2021 00:35 ET (05:35 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.