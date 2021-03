Tigerente feiert: Janosch wird 90!

Der erfolgreichste und bekannteste deutsche Bilderbuchkünstler wird am 11. März 90 Jahre alt. Bekannt ist er für sein Erfolgsbuch "Oh, wie schön ist Panama" aus dem Jahr 1979 und seine gezeichneten Figuren Tiger und Bär, Günter Kastenfrosch und die Tigerente. Seine Figuren und Werke sind sympathisch und zeitlos - sie begeistern jung und alt bis heute.

Ein liebenswerte Figurenwelt

Janosch's illustrierte Figuren spiegeln seinen eigenen Charakter und seinen ausgeprägten Zugang zu einer kindlichen Vorstellungskraft wider. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie in den einfachsten Verhältnissen leben und damit vollkommen zufrieden sind.

Sie sind sympathisch und hintergründig, mächtig und anrührend zugleich. Die Kunst von Janosch ist ästhetisch und sparsam, seine Texte kommen mit einem reduzierten Wortschatz von ca. 300 Wörtern aus. Dies deckt sich mit der Bescheidenheit des Künstlers, der von sich selbst sagt, dass er weder malen noch schreiben könne.

Der Kinderbuchautor Janosch erhielt den Deutschen Kinderbuchpreis.© Janosch film & medien AG, Berlin.

Teil der Figurenwelt ist Günter Kastenfrosch*, der Held vieler Geschichten von Janosch, der immer mit seiner geliebten Tigerente unterwegs ist. Der Frosch redet viel, die Tigerente dafür nichts. Die Tigerente, die nicht sprechen kann, ist ebenfalls die Hauptakteurin im Tigerenten Club- eine der erfolgreichsten Kindersendungen des SWR.

Oh wie schön ist Panama….

Dann sind da noch der kleine Tiger und der kleine Bär, die Janosch 1976 zum Leben erweckte. Sie wohnen in einem gemütlichen Haus an einem ruhigen Fluss und haben sich zu einer Reise nach Panama aufgemacht. Mit dem Buch "Oh, wie schön ist Panama"* hat Janosch den "Deutschen Jugendbuchpreis" gewonnen.

