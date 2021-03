The following instruments on XETRA do have their first trading 11.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.03.2021Aktien1 SE0011282847 Lumito AB2 SE0002081166 Safe Lane Gaming AB3 KYG8062G1055 Southern Energy Holdings Group Ltd.4 SE0009921034 urb-it AB5 KYG2659T1094 Datang Group Holdings Ltd.6 KYG1674K1013 Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.7 SE0015660162 Coegin Pharma AB8 US33835G2057 Fix Price Group Ltd.9 CA68405H1001 Optimi Health Corp.10 CA6936971044 PsyBio Therapeutics Corp.11 SE0015660014 Acrinova AB12 BMG702781417 Petra Diamonds Ltd.13 CA5435273035 LOOPShare Ltd.14 CA00379L1067 AbraSilver Resource Corp.15 US92660E1073 Vidler Water Resouces Inc.Anleihen1 XS2310511717 Ardagh Metal Packaging Finance PLC2 USU2089PAE17 Consolidated Communications Inc.3 US694308JU20 Pacific Gas & Electric Company4 DE000A287088 Agri Resources Group S.A.5 XS2315837778 Kreditanstalt für Wiederaufbau6 DE000LB13W60 Landesbank Baden-Württemberg7 CH1100259808 Münchener Hypothekenbank eG8 DE000NLB3PZ6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 DE000NLB3PW3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 US036752AP88 Anthem Inc.11 US036752AS28 Anthem Inc.12 US036752AQ61 Anthem Inc.13 US036752AR45 Anthem Inc.14 XS2315784715 APT Pipelines Ltd.15 US06051GJP54 Bank of America Corp.16 US694308JT56 Pacific Gas & Electric Company17 US694308JS73 Pacific Gas & Electric Company18 DE000A289KB6 Saarland19 US80281LAP04 Santander UK Group Holdings PLC20 US80281LAN55 Santander UK Group Holdings PLC21 EU000A3KM903 Europäische Union22 US68235PAJ75 One Gas Inc.23 XS2314657409 ProLogis International Funding II S.A.24 XS2315784806 APT Pipelines Ltd.25 XS2310487074 Ardagh Metal Packaging Finance PLC26 US06051GJQ38 Bank of America Corp.27 US06051GJN07 Bank of America Corp.28 XS2295977362 Inter-American Development Bank29 XS2298593075 International Bank for Reconstruction and Development30 XS2298592770 International Bank for Reconstruction and Development31 CH1101561491 Swiss Life AG