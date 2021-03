Unsere letzte Kommentierung zu OrganiGram Holdings überschrieben wir am 25.02. an dieser Stelle mit "Um einen Boden bemüht". Unsere letzte Kommentierung zu OrganiGram Holdings überschrieben wir am 25.02. an dieser Stelle mit "Um einen Boden bemüht". Und genau dieses Bemühen der Aktie, einen tragfähigen Boden auszubilden, kennzeichnete auch den Handelsverlauf der letzten Handelstage. Noch ist dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...