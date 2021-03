ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12200 Pence belassen. Der Umsatz habe weitgehend der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Essenslieferanten sei besser als erwartet ausgefallen./edh/mis



ISIN: NL0012015705

