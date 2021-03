München (ots) -Sport gegen Magie - die Folge 71 von "Das Quiz mit Jörg Pilawa", voraussichtlich am Donnerstag, 25. März, um 16:10 Uhr im Ersten - verspricht einen besonderen Zauber: Ex-Fußballer und Moderator Thomas Helmer tritt gemeinsam mit ARD-Sportkommentator Tom Bartels gegen das Magier-Duo "Ehrlich Brothers" an, hinter dem die Brüder Chris und Andreas Ehrlich stehen. Nur eines der beiden Teams kann sich in der Vorrunde qualifizieren und muss dafür sieben Einstiegsfragen richtig beantworten. Wer die gemeistert hat, bekommt die Chance, die zwölf Stufen des Fragebaums zu erklimmen, an dessen Ende bis zu 50.000 Euro zu gewinnen sind.Weiter geht es mit einer prominenten Besetzung in Folge 73 voraussichtlich am Montag, 29. März. Mit Johann Lafer und Ali Güngörmüs versucht sich an diesem Tag das "Team Kochen" gegen seine Kontrahenten vom "Team Comedy" durchzusetzen, das Ingo Appelt und Thomas Hermanns bilden. Ob die "Brinks" es bringen, wird die 76. Quiz-Ausgabe voraussichtlich am Donnerstag, 1. April, zeigen. Dann wollen Moderatorin Ulla Kock am Brink und Schlagersänger Bernhard Brink die Moderatoren Andrea Kaiser und Jörg Wontorra schlagen.Nicht-prominente Kandidatenpaare spielen nach wie vor ebenso bei "Das Quiz mit Jörg Pilawa" mit und werden auch zusammen mit Prominenten in den gleichen Sendungen auftreten.Alle Kandidaten, die sich für die Hauptrunde qualifizieren, können auf dem Fragebaum jeweils zwei Sicherheitsstufen bestimmen. Werden diese erreicht, ist der gewählte Geldbetrag sicher. Die Paare haben die Möglichkeit, jeweils vier Vetos einzusetzen und damit eine andere Antwort als ihr Mitspieler zu nehmen oder sogar eine Frage komplett austauschen. Die prominenten Kandidaten spenden ihre Gewinnsummen jeweils an ausgewählte Einrichtungen oder Organisationen."Das Quiz mit Jörg Pilawa" ist eine Produktion der Herr P. GmbH im Auftrag der ARD unter Federführung des NDR. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Im Internet: https://www.daserste.de/unterhaltung/quiz-show/das-quiz-mit-joerg-pilawa/index.htmlPressefotos: www.ardfoto.dePressekontakt:Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23866, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deSandra Lindenberger, fp frontpage communicationsTel.: 0171/211 17 11, E-Mail: slindenberger@frontpagecom.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4860844