In den vergangenen Tagen konsolidierte die Aktie von ThyssenKrupp den vorherigen Anstieg. Doch nun nimmt der MDAX-Titel wieder die 12-Euro-Marke ins Visier. Ein neues 52-Wochen-Hoch scheint möglich. Derweil treibt der Konzern seinen Umbau weiter voran und setzt erneut den Rotstift an.In der Stahlsparte will ThyssenKrupp weitere 750 Stellen abbauen. Auf eine entsprechende Vereinbarung habe man sich verständigt, teilten der Konzern und die IG Metall am Mittwoch mit. Das Vorhaben soll bis Herbst 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...