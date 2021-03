Hugo Boss hat Zahlen vorgelegt, die schwächer als erwartet ausgefallen sind. So haben Analysten sowohl beim Ergebnis als auch bei den Umsätzen mehr erwartet. Doch an der Börse zählt die Zukunft: So will der Modekonzern die Corona-Delle 2021 hinter sich lassen und zeigt sich für das laufende Jahr sehr optimistisch. Auch eine Dividende soll es geben. Dennoch verliert die Aktie im frühen Handel, nachdem das Papier vorbörslich noch im positiven Terrain notiert hatte.Konkret geht Hugo Boss von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...