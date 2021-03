GT Gold Corp. und Newmont Corp. gaben gestern bekannt, dass sie eine verbindliche Vereinbarung getroffen haben, gemäß der Newmont alle ausstehenden Aktien von GT Gold, die Newmont nicht bereits besitzt, für 3,25 C$ pro Aktie in bar erwerben wird.



Der Gesamtaktienwert der Transaktion beläuft sich auf etwa 456 Millionen C$ auf vollständig verwässerter Basis. Der Transaktionspreis stellt einen Aufschlag von 38% auf den 20-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien von GT Gold an der TSX-V am 9. März 2021 dar.



Das Flaggschiff GT Golds ist das 47.500 Hektar große Grundstück Tatogga, das sich im traditionellen Territorium der Tahltan Nation befindet. Dieses ist Teil der äußerst vielversprechenden Region Golden Triangle in British Columbia, Kanada.



Der Abschluss des Deals soll während des zweiten Quartals erfolgen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

NEWMONT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de