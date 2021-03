Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Papiere von CADES, AFD, der Region Wallonien und des Landes Niedersachsen wurden gut aufgenommen, so die Analysten der Helaba.Der Social Bond von CADES (5 Mrd. EUR) habe dabei auf eine Überzeichnungsquote von 2,8 verweisen können. Die insgesamt freundliche Stimmung habe sich auch im Sekundärmarkt gezeigt. Hier seien die neuerlichen, leichten Spreadeinengungen der EU-Bonds zu erwähnen. Die SURE-Nachfrage von 61 Mrd. EUR am Dienstag habe das hohe Interesse an den Supras gezeigt, während bei deutschen Ländern keine wesentlichen Spreadbewegungen auszumachen gewesen seien. ...

