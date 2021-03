DJ Blackrock will bis zu 4,5 Mrd USD für dritten grünen Fonds einsammeln

Von Preeti Singh

NEW YORK (Dow Jones)--Der Investor Blackrock rechnet damit, für seinen neuen Flagschiff-Fonds für erneuerbare Energien zwischen 4 und 4,5 Milliarden US-Dollar einzusammeln - deutlich mehr als zunächst erwartet. Der Blackrock Global Renewable Power Fund III LP hat bislang bereits 3,7 Milliarden Dollar von 85 Investoren erhalten, und soll bis Ende März geschlossen werden. Angepeilt war ursprünglich ein Fondsvolumen von 2,5 Milliarden Dollar. Das geht aus Dokumenten hervor, die dem Anlageberatungsausschusses eines Pensionsfonds vorgelegt wurden.

Blackrock profitiert nach eigenen Angaben davon, dass die Bekämpfung des Klimawandels inzwischen weltweit zur Priorität geworden ist. Den Dokumenten zufolge wird der neue Fonds in Infrastrukturanlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mit Schwerpunkt auf Wind- und Solarenergie in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika investieren. Mit einem Volumen von 4,5 Milliarden Dollar wäre der Fonds mehr als zweieinhalb Mal so groß wie sein Vorgängerfonds, der 2017 insgesamt 1,65 Milliarden Dollar eingesammelt hat.

