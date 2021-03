DJ Shop Apotheke schlägt Henriette Peucker für Aufsichtsrat vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Shop Apotheke Europe NV schlägt ihren Aktionären Henriette Peucker von der Beratungsgesellschaft Finsbury Glover Hering zur Wahl in den Aufsichtsrat vor. Sie soll für Jan Pyttel in das Gremium einziehen. Der Unternehmer, der den Aufsichtsrat aktuell leitet, werde sein Amt zum Ablauf seiner Bestellung nach der Hauptversammlung am 21. April 2021 auf eigenen Wunsch zur Verfügung stellen und ausscheiden, teilte die Online-Apotheke mit. Als Anteilseigner bleibe Pyttel dem Unternehmen weiterhin verbunden.

In der konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung soll Björn Söder zum neuen Vorsitzenden und Frank Köhler zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt werden.

Peucker leitet als Partnerin das Brüsseler Büro von Finsbury Glover Hering. Sie verfüge über langjährige Expertise im Bereich Public Affairs und bringe ein tiefes Kapitalmarkt-Knowhow mit, so das Unternehmen.

March 11, 2021

