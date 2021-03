In den vergangenen Wochen büßten Wasserstoff-Aktien deutlich an Momentum ein, darunter auch die des Brennstoffzellen-Entwicklers PowerCell. Inzwischen konnte der Ausverkauf gestoppt werden. Am Donnerstag kann der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler zudem mit einer guten Nachricht auf sich aufmerksam machen.PowerCell hat von dem norwegischen Forschungs- und Entwicklungsunternehmen Prototech AS einen Auftrag über ein Marine-Brennstoffzellen-Hochleistungsmodul mit 185 kW erhalten. Das Modul wird ...

