Play Magnus gehört fraglos zu den erfolgreichsten norwegischen IPOs des letzten Jahres. Das vom Schachweltmeister Magnus Carlsen gegründete Unternehmen überzeugt mit starkem operativen Geschäft und produziert positive News wie auf dem Laufband.So wurden alleine in diesem Jahr gleich mehrere Übernahmen gemeldet. Zunächst gab das Unternehmen im Februar den Zukauf der führenden Schachzeitschrift New In Chess bekannt.Vor kurzem vermeldete Play Magnus dann die Übernahme von Gloucester Publishers, dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...