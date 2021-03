SEOUL (IT-Times) - Coupang, ein südkoreanisches E-Commerce-Unternehmen, hat die Preisspanne für den Börsengang in den USA via Initial Public Offering (IPO) an der New Yorker Börse (NYSE) deutlich erhöht. Die Nachfrage für das Börsendebüt des von der SoftBank Group unterstützten Technologiekonzerns Coupang...

Den vollständigen Artikel lesen ...