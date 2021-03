Die Digitalisierung ist auf dem Vormarsch und das bereits seit Jahren. Angezogen hat der Trend durch die Corona Pandemie. Egal in welchem Sektor, Digital ist einfacher und schneller. Kein Wunder, dass auch digitale Wertanlagen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Den regulären Zahlungsmitteln in vielerlei Hinsicht überlegen, rücken Kryptowährungen immer mehr in den Fokus. Besonders der Bitcoin nimmt hierbei als die wertbeständigste digitale Währung für viele Anleger einen besonderen Platz ein. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...