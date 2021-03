Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financial war auch zur Wochenmitte nicht in der Lage, eine klare Richtungstendenz zu etablieren, so die Analysten der Helaba.Keines der Lager - weder die Bullen noch das der Bären - habe sich durchsetzen können, wenngleich es festzuhalten gelte, dass die 55-Tagelinie nicht überschritten worden sei. Da der Abstand zu dieser jedoch relativ gering sei, wäre kurzfristig jederzeit ein Sprung über den Durchschnitt möglich. Damit einhergehend müssten auch Spread-Ausweitungen ins Kalkül gezogen werden. Der Bankenindex des STOXX 600 sei zuletzt ebenfalls auf der Stelle getreten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...