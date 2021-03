Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Mittlerweile dreht sich in der modernen Welt viel um Elektroautos, Drohnen, Flugtaxis etc. Trotzdem behauptet sich mit Union Pacific ein Eisenbahnunternehmen schon seit Jahrzehnten. Trendfolger Michael Proffe ist überzeugt, dass das auch in Zukunft der Fall ist. Der zweite Wert heute ist J.B. Hunt, ein Transportunternehmen aus den USA. Auch hier zeigt der Chart schon seit Jahrzehnten nach oben. Für Proffe gibt es mehrere Gründe, dass es so weitergehen dürfte.