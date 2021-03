Milliardenverlust für K+S & kostenloses Webinar: Wie günstig sind eigentlich Derivate? Antworten gibt es im Kostenausweis

Werbung



Der MDAX®-Konzern K+S ließ am Donnerstagmorgen in seine Bücher für das Jahr 2020 blicken. Dabei fallen vor allem ein Milliardenverlust sowie eine Dividendenstreichung auf. Außerdem werfen wir im heute Abend stattfindenden Webinar einen Blick auf den wichtigen Ex-Ante Kostenausweis von Derivaten.



Der Dünger- und Salzkonzern K+S ging 2020 durch ein schweres Jahr. Neben der Sonderprüfung aufgrund von möglicherweise zu hohen Abschreibungen, musste das Unternehmen einen Milliardenverlust hinnehmen. Wie K+S am heutigen Donnerstag berichtet, steht am Ende ein bereinigtes Konzernergebnis von minus 1,8 Milliarden Euro. Insbesondere niedrige Kalidüngerpreise sowie ein schwaches Geschäft mit Auftausalz, aufgrund des milden Winteranfangs im Dezember, ließen den Umsatz um 9 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro sinken. Darüber hinaus musste der MDAX®-Konzern wegen negativer Düngerpreis-Perspektiven knapp 2 Milliarden Euro abschreiben. Das Management um Konzernchef Burkhard Lohr kündigte am heutigen Donnerstag außerdem an, dass für das Geschäftsjahr 2020 keine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werde. Nachdem bereits für das Geschäftsjahr 2019 lediglich eine Dividende von 4 Cent je Aktie gezahlt wurde, muss der Kasseler Konzern nun noch weitere Einsparungen vornehmen.



Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechnet K+S im Zuge einer Düngerpreiserholung wieder mit einem höheren operativen Ergebnis. Das Ebitda wird mit 440 bis 540 Millionen Euro kalkuliert.





Wenn es um Stromanbieter, Versicherungen oder Benzinpreise geht, kann ein Kostenvergleich bares Geld sparen.



Auch bei Zertifikaten lohnt sich ein Blick ins Kleingedruckte oder wohl eher in das Basisinformationsblatt bzw. den Ex-Ante Kostenausweis.

Dort werden sowohl Einstiegs-, Ausstiegs- als auch die Kosten während der Haltedauer für ein Derivat aufgeführt.



Im heutigen Webinar erklärt Ihnen Julius Weiss, anhand unterschiedlicher Produkte, was Anleger über die verschiedenen Kostenangaben, deren Berechnung und Interpretation wissen müssen. Außerdem werden folgende Fragen beantwortet:

Welche Erlösquellen hat der Emittent?

Was bedeutet der Begriff 'Issuer Estimated Value' (IEV)?

Wie kann ich die Kosten von HSBC Produkten transparent nachvollziehen?

Wie werden die Kosten in Ex-Ante Kostenausweisen dargestellt?

Was sind negative Kosten?

Das kostenlose Webinar findet heute , 11. März 2021, um 18:30 Uhr statt.



