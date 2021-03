DJ PTA-News: PV - Invest GmbH: Liechtenstein Gruppe beteiligt sich an der PV-Invest - Beteiligung der Liechtenstein Gruppe legt Basis für weitere Expansion

Klagenfurt (pta021/11.03.2021/11:59) - Die PV-Invest, ein etabliertes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energie mit Sitz in Österreich, gibt die Vertragsunterzeichnung mit der Liechtenstein Gruppe bekannt. Nach der Transaktion wird die Liechtenstein Gruppe rd. 42% der Anteile an PV-Invest halten. Die Mehrheit der Anteile verbleibt somit unter der Kontrolle der bisherigen Gesellschafter der PV-Invest.

Der Sektor der erneuerbaren Energien und insbesondere die Solarbranche zeigen sich als attraktive Wachstumsmärkte, politisch unterstützt durch die Klimaziele der Europäischen Union. Die Eigenmittelzufuhr im zweistelligen Millionen Euro-Bereich ermöglicht der PV-Invest eine beschleunigte Expansion im Bereich der Entwicklung, der Errichtung und des Betriebs von Photovoltaik-Anlagen. In den nächsten Jahren ist eine Vervielfachung der installierten Leistung im Eigenbestand auf rund 200MWp geplant. Darüber hinaus besteht eine Projektpipeline von >100MWp, die für Dritte entwickelt und gebaut werden soll.

Die geschäftsführenden Gesellschafter Günter Grabner und Gerhard Rabensteiner: "Wir freuen uns mit der Liechtenstein Gruppe einen langfristig orientierten und kapitalstarken Partner begrüßen zu dürfen. Durch die Kapitalzufuhr haben wir die Basis für unsere weitere Expansion gelegt und können mit Zuversicht in die Zukunft schauen."

Constantin Liechtenstein und Johannes Meran, Geschäftsführer der Liechtenstein Beteiligungs GmbH: "Wir sind überzeugt, dass PV-Invest aufgrund der langjährigen Expertise des Managements und des erfolgreichen Track-Records der geeignete Partner für die zukünftige Wachstumsstrategie der Liechtenstein Gruppe im Geschäftsbereich "Erneuerbare Energien" ist."

Der Abschluss der Transaktion wird in den nächsten 3-5 Monaten erwartet.

Über PV-Invest PV-Invest ist im Sektor der erneuerbaren Energie tätig und produziert mit ihren Tochtergesellschaften in Österreich und Süd-/Südost-Europa Strom aus Photovoltaik- und Kleinwasserkraftwerken. Derzeit hat das Unternehmen Bestandsobjekte mit mehr als 54 MW in Betrieb und Bau. Neben dem Betrieb des Bestandsportfolios stärkt das Unternehmen derzeit auch den Geschäftszweig "EPC (Engineering, Procurement & Construction) und Projektierung" in Form von schlüsselfertigen Kraftwerken für institutionelle Investoren und EVUs. Weitere Informationen unter https://www.pv-invest.com

Über Liechtenstein Gruppe Die Liechtenstein Gruppe ist eine internationale Unternehmensgruppe im Besitz des Fürstenhauses Liechtenstein, die in den Geschäftsfeldern Agrarwirtschaft & Nahrungsmittel, Forstwirtschaft, Erneuerbare Energien und Immobilien tätig ist. Die Gruppe verfolgt eine langfristige und international ausgerichtete Investmentstrategie, fokussiert auf die vier Kernbranchen. Weitergehende Informationen unter https://www.Lgroup.com

Medien & Investor Relations Mag. Richard Petz PV-Invest GmbH +43 (0) 463 / 218073 - 21 richard.petz@pv-invest.com

Aussender: PV - Invest GmbH Adresse: Lakeside B07, 9020 Klagenfurt Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Richard Petz Tel.: +43 463 218073-21 E-Mail: richard.petz@pv-invest.com Website: www.pv-invest.com

