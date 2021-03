Eine wieder anziehende Wirtschaft in China und ein riesiges Konjunkturpaket in den USA - die Aussichten für die zyklischen Chemiewerte hellen sich stetig weiter auf. Dementsprechend stark präsentieren sich derzeit die Aktien von Covestro, BASF & Co. Für den Weltmarktführer BASF ist nach Ansicht von Experten das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht. So hat etwa das US-Analysehaus Bernstein Research das Kursziel für die DAX-Titel von 92 auf 94 Euro erhöht (Anlagevotum: "Outperform"). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...