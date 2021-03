DGAP-Ad-hoc: Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose/Vorläufiges Ergebnis

Sto übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020



11.03.2021 / 13:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 MAR der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen Sto übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 Stühlingen, 11. März 2021 - Der Vorstand der STO Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Sto SE & Co. KGaA erwartet, dass die zuletzt am 5. November 2020 angepasste Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2020 übertroffen wird. Auf Basis vorläufiger Zahlen, die sich aus dem derzeitigen Stand der laufenden Jahresabschluss- und Prüfungsarbeiten für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 der Sto SE & Co. KGaA ergeben, rechnet der Sto-Konzern im Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr um 2,5 % auf etwa 1.433 Mio. EUR (bisherige Prognose: Umsatzplus von 0,7 % auf etwa 1.408 Mio. EUR; 2019: 1.398,2 Mio. EUR). Das operative Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit EBIT wird auf Basis der nach derzeitigem Stand der Abschluss- und Prüfungsarbeiten vorliegenden vorläufigen Zahlen auf 119 Mio. EUR bis 123 Mio. EUR steigen (bisherige Prognose: 106 Mio. EUR bis 116 Mio. EUR; 2019: 85,9 Mio. EUR). Das Vorsteuerergebnis EBT 2020 liegt auf dieser Basis ebenfalls höher als erwartet zwischen 117 Mio. EUR und 121 Mio. EUR (bisherige Prognose: 103 Mio. EUR bis 113 Mio. EUR; 2019: 83,1 Mio. EUR) und die Umsatzrendite zwischen 8,2 % und 8,4 % (bisherige Prognose: 7,4 % bis 8 %; 2019: 5,9 %). Das im Vergleich zur Prognose vom 5. November 2020 höhere Umsatz- und Ergebniswachstum im Konzern beruht im Wesentlichen auf dem guten Witterungsverlauf in wichtigen Märkten des Sto-Konzerns während der letzten Monate des Geschäftsjahres 2020. Zudem blieben im vierten Quartal weitere negative Auswirkungen aus der Coronavirus-Pandemie auf die wesentlichen Geschäftsbereiche des Sto-Konzerns aus. Der geprüfte Konzernabschluss 2020 der Sto SE & Co. KGaA mit dem Ausblick für 2021 wird am 29. April 2021 veröffentlicht. Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA

Rolf Wöhrle, Vorstand der STO Management SE, Finanzen,

Kontakt über: Telefon: 07744 57-1241, E-Mail: s.buehner@sto.com Medienkontakt :

Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik GmbH, Tel.: 0911 9597-871, E-Mail: info@tik-online.de 11.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de