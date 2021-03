HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für BMW nach Eckzahlen für 2020 von 69 auf 77 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Trotz der Pandemie habe der Autobauer noch recht starke Zahlen für das Jahr 2020 vorgelegt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Auf alle Fälle geht Premium in der Pandemie besser als Masse", konstatierte er. Für das laufende Jahr 2021 erwartet er für den weltweiten Automobilmarkt aufgrund der relativ niedrigen Ausgangsbasis infolge der Pandemie ein Wachstum zwischen 8 und 15 Prozent./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 12:18 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 12:20 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

